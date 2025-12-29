Pallone Serie A stop all’arancione! Dietrofront della Lega dopo le proteste Simonelli avverte | Ci sono persone che non riescono a distinguere Torneremo a quei colori

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le proteste, la Lega Serie A ha deciso di interrompere l’utilizzo del pallone arancione, introdotto per migliorare la visibilità durante le partite. Simonelli ha sottolineato le difficoltà di alcune persone nel distinguere i colori e ha annunciato che si tornerà alle versioni tradizionali. Questa scelta riflette l’attenzione alle esigenze di tutti gli utenti e alle caratteristiche pratiche del prodotto.

Pallone Serie A, stop al pallone arancione! Dietrofront della Lega dopo le proteste. Simonelli: «Ci sono persone che non riescono a distinguere» La Lega Serie A fa marcia indietro sul pallone arancione, introdotto per garantire un “impatto visivo forte e distintivo” rispetto alle tradizionali versioni bianche o gialle. Dopo le proteste formalizzate anche dall’Aidacon Consumatori . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pallone serie a stop all8217arancione dietrofront della lega dopo le proteste simonelli avverte ci sono persone che non riescono a distinguere torneremo a quei colori

© Calcionews24.com - Pallone Serie A, stop all’arancione! Dietrofront della Lega dopo le proteste. Simonelli avverte: «Ci sono persone che non riescono a distinguere. Torneremo a quei colori»

Leggi anche: La Serie A ha fatto flop pure sul pallone: via quello arancione, è invisibile per i daltonici. “Proteste giuste, ma ci vorrà tempo”

Leggi anche: Pallone arancione in Serie A, stop dopo le critiche: si torna al giallo o al bianco

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

pallone serie stop all8217arancioneSerie A - Simonelli: «Ci sono persone che non riescono a distinguere» La Lega Serie A fa marcia indietro sul pallone ... calcionews24.com

pallone serie stop all8217arancionePallone arancione in Serie A, stop dopo le critiche: si torna al giallo o al bianco - La Serie A manda già in soffitta il pallone arancione, travolto dalle critiche degli appassionati e in particolare dei daltonici. msn.com

Vistoso ma invisibile: perché il pallone invernale della Serie A non piace a quasi il 10% dei tifosi - La Lega Calcio fa dell’inclusività e dell’attenzione ai temi sociali un punto qualificante della sua attività. quotidiano.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.