Pallone Serie A stop all’arancione! Dietrofront della Lega dopo le proteste Simonelli avverte | Ci sono persone che non riescono a distinguere Torneremo a quei colori

Dopo le proteste, la Lega Serie A ha deciso di interrompere l’utilizzo del pallone arancione, introdotto per migliorare la visibilità durante le partite. Simonelli ha sottolineato le difficoltà di alcune persone nel distinguere i colori e ha annunciato che si tornerà alle versioni tradizionali. Questa scelta riflette l’attenzione alle esigenze di tutti gli utenti e alle caratteristiche pratiche del prodotto.

