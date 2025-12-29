Pallone invernale Serie A il caso sul colore arancione riapre il dibattito sulla scelta della sfera | ecco i palloni più discussi del calcio moderno

Il recente ritiro del pallone invernale arancione in Serie A ha riacceso il dibattito sulla scelta dei colori e il design delle sfere ufficiali. La questione solleva interessanti riflessioni sul rapporto tra tradizione e innovazione nel calcio moderno, evidenziando come le decisioni estetiche possano influenzare percezioni e discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. Di seguito, analizziamo i palloni più discussi nel panorama calcistico attuale.

Il ritiro anticipato del pallone invernale arancione della Serie A ha riaperto un vecchio dibattito: cosa succede quando i designer dei brand sportivi si spingono troppo oltre? Il calcio è tradizione. La Serie A ha fatto flop pure sul pallone: via quello arancione, è invisibile per i daltonici. "Proteste giuste, ma ci vorrà tempo" - Dopo settimane di proteste, arriva la retromarcia ufficiale riguardo al Puma Orbita Hi-Vis.

La Lega Serie A cambia il pallone arancione: si torna al giallo o al bianco, ecco il motivo - Il presidente Ezio Simonelli ha annunciato la scelta: "Bello da guardare ma poco efficace, decisione oggettivamente poco felice" ... msn.com

serie a, perché il pallone è arancione - Vis", con l'obiettivo di rendere la sfera sempre visibile per giocatori e spettatori ... gazzetta.it

Vistoso ma invisibile: perché il pallone invernale della Serie A non piace a quasi il 10% dei tifosi quotidiano.net/luce/attualita… #calcio #SerieA x.com

Original Sport Specialist. . La nuova colorazione del pallone ufficiale della Serie A è arrivata Modello ORBITA, edizione invernale, color arancio, già in uso da novembre 2025. Disponibile anche in confezione natalizia! Ti aspettiamo! -via del Sacro Tugurio - facebook.com facebook

