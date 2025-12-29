Pallone arancione un flop si torna al bianco o al giallo

Dopo un breve periodo di utilizzo, la Serie A sembra decidere di abbandonare il pallone arancione, preferendo tornare alle tradizionali colorazioni bianca o gialla. La scelta di sostituire il classico con una nuova tonalità è stata breve e sembra non aver incontrato il riscontro sperato. La stagione riprenderà quindi con le solite sfere, mantenendo le caratteristiche di sempre per garantire chiarezza e continuità nelle partite.

Pallone arancione. La Serie A è pronta a fare marcia indietro e a dire addio alla sfera arancione introdotta soltanto poche settimane fa. Il pallone “ Hi-Vis ” di colore Fluo Orange, utilizzato a partire dalla dodicesima giornata, verrà progressivamente accantonato già nella seconda parte della stagione 202526. A confermare il cambio di rotta è stato il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Alla base della decisione ci sono le numerose segnalazioni arrivate da tifosi e addetti ai lavori, in particolare da persone affette da daltonismo, che hanno riscontrato evidenti difficoltà nel seguire l’azione di gioco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Perché il pallone invernale della Serie A sarà arancione e non giallo, per la prima volta

Leggi anche: La Serie A ha fatto flop pure sul pallone: via quello arancione, è invisibile per i daltonici. “Proteste giuste, ma ci vorrà tempo”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Serie A, addio al pallone arancione: si torna al giallo o al bianco - Lega Serie A, il pallone arancione sarà presto sostituito: Simonelli ammette che la scelta non è stata felice e si tornerà al giallo o al bianco ... it.blastingnews.com