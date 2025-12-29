Pallone arancione in Serie A stop dopo le critiche | si torna al giallo o al bianco

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le numerose critiche ricevute dagli appassionati e dai daltonici, la Serie A decide di interrompere l’uso del pallone arancione. La scelta mira a garantire una migliore visibilità e accessibilità durante le partite. Si torna quindi alle tradizionali colorazioni giallo o bianco, per assicurare un’esperienza più chiara e confortevole per tutti i tifosi e gli spettatori.

La Serie A manda già in soffitta il pallone arancione, travolto dalle critiche degli appassionati e in particolare dei daltonici. “Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione: una scelta non felice. 🔗 Leggi su Lapresse.it

pallone arancione in serie a stop dopo le critiche si torna al giallo o al bianco

© Lapresse.it - Pallone arancione in Serie A, stop dopo le critiche: si torna al giallo o al bianco

Leggi anche: Pallone arancione un flop, si torna al bianco o al giallo

Leggi anche: Perché il pallone invernale della Serie A sarà arancione e non giallo, per la prima volta

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gol di Vecino o autogol di Solet? La decisione della Lega Serie A.

pallone arancione serie stopPallone arancione in Serie A, stop dopo le critiche: si torna al giallo o al bianco - La Serie A manda già in soffitta il pallone arancione, travolto dalle critiche degli appassionati e in particolare dei daltonici. lapresse.it

pallone arancione serie stopCalcio, la Lega ci ripensa: addio al pallone arancione - Il presidente Simonelli ha definito quella del pallone arancione "una scelta non felice", confermando che la Lega ha ascoltato le proteste di tifosi ... ilsecoloxix.it

pallone arancione serie stopLa Serie A e il pallone arancio: se il marketing batte l'accessibilità - Serie A abbandona in anticipo il pallone arancio invernale: i problemi di visibilità spingono al ritorno della sfera bianca o gialla. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.