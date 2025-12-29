Pallone arancione in Serie A stop dopo le critiche | si torna al giallo o al bianco

Dopo le numerose critiche ricevute dagli appassionati e dai daltonici, la Serie A decide di interrompere l’uso del pallone arancione. La scelta mira a garantire una migliore visibilità e accessibilità durante le partite. Si torna quindi alle tradizionali colorazioni giallo o bianco, per assicurare un’esperienza più chiara e confortevole per tutti i tifosi e gli spettatori.

La Serie A manda già in soffitta il pallone arancione, travolto dalle critiche degli appassionati e in particolare dei daltonici. "Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione: una scelta non felice.

