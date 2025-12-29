Pallanuoto l’Italia batte il Montenegro nell’ultima amichevole dell’anno a Napoli Iocchi Gratta trascinatore

L’Italia di pallanuoto chiude l’anno con una vittoria, battendo il Montenegro 15-12 nell’ultima amichevole del 2025, disputata al centro federale Felice Scandone di Napoli. La partita ha visto Iocchi Gratta protagonista come trascinatore della squadra, che si prepara così a proseguire il percorso di crescita e preparazione per le competizioni future.

Si chiude con una vittoria il 2025 del Settebello, che si impone per 15 a 12 sul Montenegro in un test match andato in scena al centro federale Felice Scandone di Napoli. La Nazionale italiana maschile di pallanuoto è impegnata nella preparazione verso i Campionati Europei di Belgrado (10-25 gennaio 2026 a Belgrado), che proseguirà in Bosnia dal 3 al 5 gennaio con un torneo amichevole prima di trasferirsi nella capitale serba giovedì 8 gennaio per la rassegna continentale. Gli Azzurri, che si erano già radunati a Napoli dal 13 al 18 dicembre, sono reduci da tre giorni di allenamenti condivisi con il Montenegro nel centro federale partenopeo dopo aver lavorato a Budapest insieme all’Ungheria (battuta 15-14 in amichevole). 🔗 Leggi su Oasport.it

