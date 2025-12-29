Palladino | Questa gara ci farà crescere ora testa sulla Roma

Dopo la sconfitta di misura contro l’Inter, il tecnico del Napoli Palladino ha sottolineato come questa gara rappresenti un’opportunità di crescita per la squadra. Con uno sguardo già alla prossima sfida contro la Roma, Palladino ha evidenziato l’importanza di analizzare gli aspetti migliorabili e di mantenere un atteggiamento positivo in vista delle prossime partite. Le sue parole riflettono l’impegno nel proseguire il percorso di sviluppo della squadra.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.