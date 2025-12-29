Palladino analizza la sconfitta | Tutto condizionato dagli episodi non mi sento di…
Dopo la sconfitta contro l’Inter, l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino ha commentato gli episodi che hanno influenzato l’esito della partita. Palladino ha sottolineato come alcuni momenti chiave abbiano condizionato il risultato, senza tuttavia esprimersi in modo definitivo. La sua analisi offre uno sguardo obiettivo sulla prestazione della squadra e sugli aspetti da migliorare, nel rispetto del percorso di crescita della formazione bergamasca.
Palladino. L’ Atalanta esce sconfitta dalla sfida contro l’ Inter, e al termine della partita il tecnico Raffaele Palladino ha commentato ai microfoni della conferenza stampa il risultato e le prestazioni della squadra. Il tecnico ha mostrato comprensione per l’errore di Djimsiti: “ Difficile da accettare, non mi sento di condannare Djimsiti. Purtroppo capita, ma ho detto alla squadra che ci abbiamo provato fino alla fine. Partita preparata diversamente visti gli ultimi anni con l’Inter. Dispiace ma bisogna azzerare subito e pensare alla Roma “. Palladino ha poi analizzato la strategia di gioco messa in campo e i momenti chiave del match: “ Ho affrontato l’Inter, se la vai a prendere alta e forte ti mette in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Conferenza stampa Palladino post Atalanta Inter: «Oggi impariamo una lezione, partita decisa dagli episodi»
Leggi anche: Pisa, Gilardino analizza: «Il pareggio è giusto. Mi sento di dire che questa squadra ha margini di miglioramento»
Palladino: «Troppo sterili nel primo tempo, le grandi come l'Inter non ti concedono di sbagliare; Atalanta, Palladino: Sterili nel primo tempo, meglio nel secondo. Ce la siamo giocata; Atalanta, Palladino: “Sterili nel primo tempo, ma ce la siamo giocata”; Palladino: Giocata alla pari contro la capolista. Samardzic? Peccato, meritavamo il pari.
Raffaele Palladino non boccia l’Atalanta: “Abbiamo dato tutto” - La sconfitta di Bergamo contro l'Inter non abbatte Raffaele Palladino, che consola Djimsiti per l'errore e chiama a raccolta l'Atalanta. msn.com
Palladino: “Ho abbracciato Djimsiti, volevamo dedicare la vittoria a Pasalic” - Una sconfitta di misura che lascia grande rammarico all’Atalanta, sconfitta per la nona volta di fila dall’Inter. calcioatalanta.it
Atalanta, Palladino in conferenza: "Usciamo con un po' di rammarico, purtroppo gli episodi hanno spostato il risultato finale" - L'Atalanta ci prova fino alla fine, ma non basta ed esce sconfitta contro l'Inter nell'ultima gara del 2025. msn.com
Probabili Atalanta Inter Chi schiera Palladino al posto di Lookman - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.