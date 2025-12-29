Palladino analizza la sconfitta | Tutto condizionato dagli episodi non mi sento di…

Dopo la sconfitta contro l’Inter, l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino ha commentato gli episodi che hanno influenzato l’esito della partita. Palladino ha sottolineato come alcuni momenti chiave abbiano condizionato il risultato, senza tuttavia esprimersi in modo definitivo. La sua analisi offre uno sguardo obiettivo sulla prestazione della squadra e sugli aspetti da migliorare, nel rispetto del percorso di crescita della formazione bergamasca.

Palladino. L’ Atalanta esce sconfitta dalla sfida contro l’ Inter, e al termine della partita il tecnico Raffaele Palladino ha commentato ai microfoni della conferenza stampa il risultato e le prestazioni della squadra. Il tecnico ha mostrato comprensione per l’errore di Djimsiti: “ Difficile da accettare, non mi sento di condannare Djimsiti. Purtroppo capita, ma ho detto alla squadra che ci abbiamo provato fino alla fine. Partita preparata diversamente visti gli ultimi anni con l’Inter. Dispiace ma bisogna azzerare subito e pensare alla Roma “. Palladino ha poi analizzato la strategia di gioco messa in campo e i momenti chiave del match: “ Ho affrontato l’Inter, se la vai a prendere alta e forte ti mette in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

