Palestra Inter Marotta pronto ad anticipare la concorrenza! Nei dialoghi con l’Atalanta non si parla soltanto di lui

Marotta e l’Inter si muovono con attenzione sul mercato, puntando a rafforzare la rosa e anticipare la concorrenza. Nei colloqui con l’Atalanta sono stati affrontati vari aspetti, tra cui possibili scambi e operazioni strategiche. La società si prepara a un’estate di attività, mantenendo un approccio sobrio e orientato a consolidare la posizione in campionato e in Europa.

Inter News 24 Palestra Inter, Marotta pronto ad anticipare la concorrenza! Nei dialoghi con l'Atalanta si è parlato anche di.. Il futuro della fascia destra dell' Inter potrebbe avere il volto giovane e scattante di Marco Palestra. L'esterno classe 2005, attualmente in forza al Cagliari ma di proprietà dell' Atalanta, è diventato l'oggetto del desiderio della dirigenza di Viale della Liberazione. Il presidente Beppe Marotta ha intenzione di bruciare la folta concorrenza dei top club europei, muovendosi d'anticipo per evitare aste al rialzo: l'obiettivo strategico è bloccare il giocatore già nella sessione invernale, lasciandolo maturare in Sardegna con la maglia dei rossoblù fino al termine della stagione, per poi accoglierlo a Milano a giugno.

Inter, i rapporti con l’Atalanta e le riflessioni a destra: perché Marotta è stato categorico su Palestra - Inutile guardare a strade che non porterebbero a nulla”. tuttomercatoweb.com

Cagliari, Palestra resta fino a giugno? | Marotta: “Non è un obiettivo dell’Inter” - Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha smentito le voci sull'interessamento verso l'esterno del Cagliari Marco Palestra ... cagliaripad.it

Palestra, non solo Inter. Anche la Juve segue con attenzione l'esterno Per spostarlo da Cagliari, però, serve un'offerta esagerata - facebook.com facebook

Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy x.com

