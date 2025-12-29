Paghiamo errori e assenze. Ma i conti si fanno alla fine.

In sala stampa, gli allenatori sottolineano che i veri risultati si valutano solo alla fine della stagione. Leka e Cavina sono concordi nel mantenere un approccio equilibrato, indipendentemente da posizioni temporanee o classifiche parziali. La partita si gioca sui risultati finali, e l’obiettivo rimane quello di lavorare con costanza, consapevoli che le decisioni importanti si prendono al termine del cammino.

In sala stampa i due allenatori sono concordi su una cosa: "I conti si fanno alla fine". Leka non si abbatte per il primato perso al giro di boa, con la sua Vuelle quarta solo per classifica avulsa, Cavina non si fa prendere dall’euforia per il titolo platonico di campione d’inverno. Per prima cosa, il coach della Vuelle ringrazia i tanti tifosi arrivati da Pesaro: "Non ce ne aspettavamo così tanti, avrebbero potuto guardarla gratis in tv invece sono arrivati quassù in 300 per sostenerci in questa battaglia: questo ci fa capire quanto entusiasmo abbiamo saputo suscitare in città". E’ per loro che è dispiaciuto soprattutto il coach: "Usciamo a testa alta, lo scarto finale di 9 punti è bugiardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

