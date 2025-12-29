PAGELLE E TABELLINO ROMA-GENOA 3-1 | Koné si sblocca e domina Vasquez male

Ecco un’introduzione adatta alle tue richieste: Nel match dell’Olimpico tra Roma e Genoa, terminato 3-1, si evidenziano le prestazioni individuali dei giocatori. Koné si è distinto per il suo contributo offensivo, mentre Vasquez ha deluso le aspettative. Di seguito i voti e il tabellino aggiornati alla 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26.

Voti e giudizi del match dell'Olimpico valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Kone e Soulé (Ansafoto) – calciomercato.it Roma. Svilar 6 Mancini 6,5. Dal 74? Ghilardi 6 Ziolkowski 6,5 Hermoso 7 Celik 6,5 Cristante 6. Dal 74? Pisilli 6 Koné 7,5 Wesley 6,5. Dall'85' Rensch sv Soulé 7. Dal 57? El Shaarawy 6 Dybala 7 Ferguson 7. Dall'85' Dovbyk sv All. Gian Piero Gasperini 7 La Roma vince una gara importantissima, chiudendola già nel primo tempo. Match che diventa subito senza storia, anche se con un po' di fortuna tra l'errore di Vasquez e la deviazione sul raddoppio di Koné.

