Pagelle Doig sgasa Volpato tra alti e bassi Fadera bocciato

Nella recente giornata di campionato, le valutazioni dei singoli si sono concentrate su diverse prestazioni. Doig si distingue positivamente, mentre Volpato mostra segnali alterni. Fadera, invece, riceve una bocciatura. Muric si conferma con un voto di 6, intervenendo sulla conclusione di Dallinga e contribuendo al recupero di Idzes. Questa analisi offre un quadro chiaro e obiettivo delle performance individuali in campo.

MURIC 6. Sfiora la conclusione di Dallinga quel tanto che basta, alla mezz’ora, per agevolare il recupero di Idzes. Sicuro in uscita alta, come da copione, il resto è ordinaria amministrazione. WALUKIEWICZ 6. Il tandem Rowe-Miranda non lo manda fuori giri, ma sull’inglese, che ha altro passo rispetto a lui, qualcosa patisce. In ritardo su Fabbian in occasione del gol che spacca la gara, ma non doveva esserci lui, sul trequartista della squadra rossoblù. MUHAREMOVIC 7,5. Soccorre su Orsolini e Dallinga, quando non su Fabbian: gran raddoppio su ‘Orso’ al 20’, diversi rilanci lungi non privi di precisione e il gol che ‘risistema’ la partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pagelle. Doig sgasa, Volpato tra alti e bassi, Fadera bocciato Leggi anche: Pagelle. Il migliore è il titolare a sorpresa Fadera, Doig ha gamba Leggi anche: Juve-Sporting 1-1, le pagelle: Vlahovic belva (8), Kalulu onnipresente (7,5), Gatti alti e bassi (5,5). Spalletti inizia con un pari (6,5) Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Le pagelle di Sassuolo-Torino 0-1: Laurienté opaco, muro Maripan, disastro Doig, che impatto di Simeone - Maripan MVP, decisivo Vlasic, il Cholito entra alla grande dalla panchina. eurosport.it

Pagelle. Carpe Diem Volpato, Muharemovic segna e disinnesca Kean - Non granchè l’uscita con cui causa il rigore che porta in vantaggio la Viola. ilrestodelcarlino.it

Sassuolo-Torino, le pagelle di CM: Doig sbaglia tutto. Vlasic il migliore, Maripan è un muro - Toro che trova la seconda vittoria consecutiva dopo un'altra partita convincente. msn.com

Sassuolo Torino pagelle. Voti: Doig sbaglia troppo, Cheddira non è Pinamonti Sassuolo Torino pagelle. Voti: Doig sbaglia troppo ... Sassuolo Calcio news oggi: passo falso in casa, il Toro frena la crescita neroverde. - facebook.com facebook

Sassuolo-Torino, le pagelle: Vlasic decisivo, 7,5. Doig disastroso, 4,5 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.