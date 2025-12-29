Padova Sud stop temporaneo alle immissioni sulla A13 nelle prossime due notti
Nelle prossime due notti, la viabilità sulla D13 Diramazione di Padova Sud subirà alcune modifiche, a causa di lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza lungo l'A13 Bologna-Padova. Durante questo periodo, saranno temporaneamente sospese le immissioni sulla A13, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni e limitare i disagi alla circolazione.
La viabilità sulla D13 Diramazione di Padova Sud subirà alcune modifiche durante le prossime notti a causa di lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza lungo la A13 Bologna-Padova. L'intervento, programmato dall'ente gestore, comporterà chiusure temporanee dei rami di immissione, con.
