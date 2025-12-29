Padova successo per il Baratto dei Bambini | il festival che rivoluziona lo scambio giochi
Il “Baratto dei Bambini” si è svolto a Padova il 27 e 28 dicembre, accogliendo famiglie e bambini in un evento dedicato allo scambio di giochi. Questa iniziativa, unica nel suo genere in città, ha attirato un’ampia partecipazione, promuovendo valori di condivisione e sostenibilità tra i più giovani. Un’occasione per approfondire il senso del gioco e rafforzare il senso di comunità.
Si è tenuto il 27 e 28 dicembre a Padova il Baratto dei Bambini - Festival dello scambio giochi, una novità assoluta per la città che sta già registrando grande interesse e partecipazione da parte di famiglie, bambini e curiosi. L’iniziativa, ospitata al Centro Culturale Altinate San Gaetano, ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
