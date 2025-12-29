Padova apre il 2026 con la Marcia per la Pace di Sant’Egidio

Il 1° gennaio 2026, Padova ospiterà la Marcia per la Pace organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio, in occasione della 59ª Giornata Mondiale della Pace. La manifestazione, che si svolgerà nel centro della città, invita alla riflessione e alla collaborazione per promuovere un messaggio di pace e solidarietà, seguendo l’insegnamento di Papa Leone. Un momento di convivenza e impegno condiviso per un avvio di anno all’insegna della speranza.

Padova aprirà il 2026 con una marcia nel cuore della città dedicata alla pace. In occasione della 59ª Giornata Mondiale della Pace, la Comunità di Sant'Egidio promuove per giovedì 1° gennaio una manifestazione pubblica per sostenere il messaggio di Papa Leone, intitolato «La pace sia con tutti.

