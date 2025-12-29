Pacemaker senza fili per una bambina di 10 anni intervento storico in Italia | L’ottava al mondo a riceverlo

Una bambina di 10 anni di Taormina è stata sottoposta con successo a un intervento storico in Italia, ricevendo un pacemaker senza fili. Questo avanzato dispositivo rappresenta una svolta nel trattamento delle cardiopatie congenite, collocandosi tra le soluzioni più innovative a livello mondiale. L'intervento, eseguito con tecnologie all’avanguardia, apre nuove prospettive per la cura dei pazienti pediatrici con problematiche cardiache complesse.

Taormina, 29 dicembre 2025 – Una bimba di 10 anni affetta da cardiopatia congenita ha ricevuto un pacemaker senza fili, in un intervento considerato tra i più innovativi al mondo. L'operazione, eseguita al Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo "Bambino Gesù" di Taormina, ha permesso alla piccola di svegliarsi con un battito cardiaco regolare, senza la presenza di elettrodi sul cuore. La procedura, estremamente rara, è stata praticata solo in otto pazienti nel mondo fino ad oggi. Dalla prima operazione alla necessità di un nuovo pacemaker. La bambina conviveva fin dalla nascita con una malformazione cardiaca che interessava la valvola tricuspide.

