Pacemaker senza fili a una bambina di 10 anni la storica operazione al Bambino Gesù di Taormina

Una bambina di 10 anni, affetta da una cardiopatia congenita, è stata sottoposta con successo a un intervento presso il “Bambino Gesù” di Taormina, ricevendo un pacemaker senza fili. L’operazione ha permesso di risvegliarsi senza fili sottopelle e con un nuovo ritmo cardiaco, migliorando significativamente la qualità della sua vita. Questo intervento rappresenta un importante progresso nelle tecnologie mediche per il trattamento delle patologie cardiache pediatriche.

Si è risvegliata senza fili sotto pelle e con un battito cardiaco tutto nuovo una bimba di 10 anni, affetta da una cardiopatia congenita con alterazione anatomica della valvola tricuspide. Si tratta solo dell’ ottavo paziente al mondo a ricevere un particolare intervento, che prevede l’installazione di un pacemaker senza fili, o meglio leadless, che consente la stimolazione del cuore senza elettrodi. La piccola è stata operata al Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù” di Taormina. La prima operazione e la necessità di un nuovo pacemaker. La bambina, che soffriva fin dalla nascita di questa condizione particolare, aveva già subito un intervento chirurgico quando aveva pochi mesi. 🔗 Leggi su Open.online

