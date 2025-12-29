Ötzi e i virus antichi | nel genoma dell’uomo dei ghiacci le tracce più remote dell’Hpv

Ötzi, l'uomo dei ghiacci scoperto nel 1991 sulle Alpi, rivela ancora nuove informazioni sulla nostra storia. Recenti studi hanno individuato nel suo genoma tracce di virus antichi, come l’HPV, offrendo uno sguardo sulle origini e la diffusione di patologie che ancora oggi interessano l’uomo. Questo approfondimento permette di comprendere meglio il legame tra passato e presente, evidenziando come le tracce di virus antichi siano conservate nel nostro patrimonio genetico.

A oltre trent'anni dalla sua scoperta tra i ghiacci del Similaun, Ötzi continua a raccontare una storia sorprendentemente attuale. L'uomo vissuto più di 5.000 anni fa sulle Alpi tra Italia e Austria si conferma non solo una testimonianza archeologica straordinaria, ma anche un vero e proprio archivio biologico. Alla lunga lista di problemi di salute già noti – fratture ossee, parassiti intestinali, carie, colesterolo elevato, intolleranza al lattosio e l'ipotesi della malattia di Lyme – si aggiunge ora una nuova possibile diagnosi: Ötzi potrebbe essere stato infettato dal papillomavirus umano Hpv16, uno dei ceppi oggi responsabili di numerosi tumori genitali e della gola.

