Ospita in casa l' amica 55enne per aiutarla | lei lo deruba del cellulare e del bancomat

Un uomo di 50 anni ha ospitato in casa una conoscente di 55 anni, offrendole supporto. Tuttavia, al suo ritorno, ha scoperto di essere stato derubato del cellulare e del carta Bancomat. L'episodio evidenzia l’importanza di prestare attenzione alle persone ospitate e di adottare misure di sicurezza adeguate anche in situazioni di fiducia.

Un 50enne ha ospitato in casa sua una sua conoscente di 55 anni. La donna però se n'è andata dopo avergli rubato il cellulare e il bancomat. La donna è stato identificata dai carabinieri e denunciata per furto aggravato. I fatti risalgono al mese scorso quando un 50enne residente a Parma è.

