Ospedale di Polistena a rischio Laruffa accusa | Occhiuto ignora i problemi

L’ospedale di Polistena è al centro di preoccupazioni crescenti, con Laruffa che denuncia un’attenzione insufficiente da parte di Occhiuto. La sanità pubblica calabrese affronta una crisi strutturale che compromette i servizi essenziali e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, evidenziando la necessità di interventi concreti per migliorare la qualità dell’assistenza e garantire un’assistenza sanitaria adeguata a tutti.

“La sanità pubblica calabrese attraversa una crisi profonda e strutturale, che incide quotidianamente sulla qualità della vita dei cittadini e sulla loro fiducia nelle istituzioni”.É quanto evidenzia Giovanni Laruffa, presidente del Circolo Pd di Polistena, componente della direzione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Ospedale di Polistena a rischio, Laruffa accusa: "Occhiuto ignora i problemi" Leggi anche: Il "No" del Consiglio comunale di Polistena al depotenziamento dell'ospedale Leggi anche: Ipotesi accorpamento dell'ospedale di Polistena al Gom: fermo no del sindaco Tripodi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ospedale di Polistena a rischio, Laruffa accusa: Occhiuto ignora i problemi; Giovanni Laruffa ex sindaco: La Sanità e l’Ospedale di Polistena non sono oggetto di fantasie creative. Cotticelli visita ospedale Polistena - Il commissario alla sanità Saverio Cotticelli ha visitato l'ospedale spoke di Polistena, esaminando reparto per reparto le problematiche attraverso ... tg24.sky.it Nei giorni scorsi, a ridosso del Natale, il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena si è riempito di sorrisi LEGGI QUI #Polistena #Pediatria #NataleDiSolidarietà #AndreaCogliandroEventi #SorrisiInCorsia #CalabriaSolidale #Bambini #spiritonatalizi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.