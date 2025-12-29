Oshi no Ko | il teaser trailer della terza stagione rivela la nuova opening

29 dic 2025

Oshi no Ko torna con il teaser trailer della terza stagione, svelando la nuova opening. Con l’attenzione crescente verso l’anime nel 2025, che si conclude positivamente, il 2026 si prepara a confermare il suo ruolo di anno di rilancio e innovazione nel settore. La serie continua a mantenere alta l’attesa tra i fan, offrendo nuovi spunti narrativi e visivi.

Con la fine del 2025, anno estremamente positivo per l’industria degli anime, il 2026 si prepara a partire col botto. Già a gennaio sono previste numerose uscite importanti, tra nuove serie e grandi ritorni. Il primo mese dell’anno sarà infatti ricco di titoli di peso come Jujutsu Kaisen stagione 3, Hell’s Paradise stagione 2 e altri attesissimi sequel. Accanto a queste produzioni di grande richiamo, gennaio 2026 offrirà anche una varietà di generi, tra cui uno degli anime più intensi e drammatici degli ultimi anni: Oshi no Ko. A distanza di un anno e mezzo dalla stagione precedente, Oshi no Ko tornerà ufficialmente con la terza stagione, in arrivo mercoledì 14 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

