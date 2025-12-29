Orrore in piazza Don Bosco cagnolino picchiato a colpi di mazza in un appartamento | la denuncia degli animalisti
Un episodio di violenza si è verificato in piazza Don Bosco, dove un cagnolino è stato picchiato con una mazza all’interno di un appartamento. La denuncia degli animalisti evidenzia anche una serie di ritardi e omissioni da parte delle istituzioni, che hanno impedito un intervento tempestivo. La vicenda solleva ancora una volta il tema della tutela degli animali e della responsabilità delle autorità nel prevenire simili episodi.
“Un episodio di estrema violenza contro un animale e una lunga catena di ritardi e omissioni istituzionali”. È in sintesi quanto denuncia l’associazione animalista Un Atto d'Amore Onlus, che punta il dito “contro la gestione delle emergenze e del randagismo nel Comune” dopo il caso di Caramello. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
