Orrore in piazza Don Bosco cagnolino picchiato a colpi di mazza in un appartamento | la denuncia degli animalisti

Un episodio di violenza si è verificato in piazza Don Bosco, dove un cagnolino è stato picchiato con una mazza all’interno di un appartamento. La denuncia degli animalisti evidenzia anche una serie di ritardi e omissioni da parte delle istituzioni, che hanno impedito un intervento tempestivo. La vicenda solleva ancora una volta il tema della tutela degli animali e della responsabilità delle autorità nel prevenire simili episodi.

