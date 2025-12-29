Orrore in piazza Don Bosco cagnolino picchiato a colpi di mazza in un appartamento | la denuncia degli animalisti

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di violenza si è verificato in piazza Don Bosco, dove un cagnolino è stato picchiato con una mazza all’interno di un appartamento. La denuncia degli animalisti evidenzia anche una serie di ritardi e omissioni da parte delle istituzioni, che hanno impedito un intervento tempestivo. La vicenda solleva ancora una volta il tema della tutela degli animali e della responsabilità delle autorità nel prevenire simili episodi.

“Un episodio di estrema violenza contro un animale e una lunga catena di ritardi e omissioni istituzionali”. È in sintesi quanto denuncia l’associazione animalista Un Atto d'Amore Onlus, che punta il dito “contro la gestione delle emergenze e del randagismo nel Comune” dopo il caso di Caramello. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Labrador abbattuto a colpi di fucile… Il drammatico ritrovamento da parte del padrone. L’appello degli animalisti per rintracciare i responsabili. E’ successo a Pontinia

Leggi anche: Il Pioppo Futsal fa festa al Pala Don Bosco: 6-2 contro un ottimo Don Bosco Bonifato e 3 punti d’oro per la classifica

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Natale di eventi gratuiti nelle piazze di periferia. Onorato: "Portiamo musica e cultura nei quartieri popolari" - Due municipi, due piazze, due cartelloni e un unico obiettivo: vivere il Natale in piazza e portare cultura, spettacolo e intrattenimento anche in quei quartieri dove non sempre arriva. romatoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.