Orrore delle stragi nazi-fasciste Maxi risarcimento per gli eredi La Germania condannata a pagare

Il tribunale di Genova ha stabilito un maxi risarcimento di 11 milioni di euro per gli eredi delle vittime delle stragi nazifasciste di Fivizzano. La sentenza rappresenta una condanna alla Germania per i crimini commessi durante la Seconda guerra mondiale, riconoscendo il dolore e le perdite subite. Questa decisione sottolinea l'importanza della memoria storica e della giustizia nei confronti delle vittime del passato.

Sentenza del tribunale di Genova: 11 milioni di euro ai familiari delle vittime delle stragi nazifasciste di Fivizzano. La dottoressa Valentina Cingano, giudice della seconda sezione del tribunale civile di Genova ha stabilito con una ponderosa e motivata sentenza depositata alla vigilia dello scorso Natale, un importante risarcimento milionario a favore di 56 familiari ed eredi di vittime delle stragi nazifasciste accadute nel territorio di Fivizzano nella Seconda guerra mondiale, per l’esattezza nella primavera ed estate 1944. Un risultato concreto, frutto del lavoro di un pool di legali di Massa e La Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orrore delle stragi nazi-fasciste. Maxi risarcimento per gli eredi. La Germania condannata a pagare Leggi anche: Militare italiano internato nel 1943, la Germania condannata a risarcire gli eredi Leggi anche: Cade e riporta delle fratture all'interno dell'ospedale: Asp condannata a pagare risarcimento danni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Orrore delle stragi nazi-fasciste. Maxi risarcimento per gli eredi. La Germania condannata a pagare; Stragi nazifasciste, risarcimenti ai familiari: Germania condannata a pagare 11 milioni; Stragi nazifasciste. Il rebus risarcimenti: Bocciato il rifinanziamento del fondo per le vittime. Orrore delle stragi nazi-fasciste. Maxi risarcimento per gli eredi. La Germania condannata a pagare - Il tribunale civile di Genova: la Repubblica tedesca dovrà corrispondere 11 milioni a 56 famiglie. lanazione.it

