Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 29 Dicembre 2025 al 4 Gennaio 2026

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, offre un’analisi dei principali transiti planetari. In questa settimana, la Luna passa dall’Ariete al Toro, invitando a concentrarsi su stabilità e valori pratici. Un momento di riflessione e consolidamento, utile per pianificare con attenzione gli obiettivi futuri e affrontare con maggiore equilibrio le sfide quotidiane.

Transiti della settimana dal 29 Dicembre al 4 Gennaio Lunedì 29 dicembre la Luna abbandona l'Ariete per entrare in Toro e invitare tutti a ritrovare radici solide e valori concreti. Nelle ultime ore del giorno, tuttavia, si scontra con Plutone e smuove emozioni intense, spingendo a lasciare andare ciò che non è più sano. Martedì Mercurio .

