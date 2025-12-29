Ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio. Analizziamo l’influenza dei pianeti, come Sole, Venere e Marte, sui vari segni e scopriamo quali sono i segni più favoriti in questa fase. Una guida semplice e chiara per orientarsi tra le energie astrali che caratterizzano gli ultimi giorni dell’anno e l’inizio di quello nuovo.

Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio? Sole, Venere e Marte giocano a favore del Capricorno, che è tra i segni dello zodiaco maggiormente fortunati. In questa settimana in cui l'anno vecchio e il nuove si passano il metaforico testimone, i nati Vergine vivono un periodo memorabile. Al contrario, i Cancro sono i più sfavoriti dalle stelle, insieme a Bilancia, con il punteggio più basso in classifica. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 29 dicembre al 4 gennaio: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: È consigliabile evitare di focalizzarsi sulle piccole divergenze. 🔗 Leggi su Ultimora.news

© Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio e classifica

Leggi anche: L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026) per tutti i segni

Leggi anche: Oroscopo Paolo Fox: previsioni della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025 e classifica stelle

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Domenica In, Paolo Fox svela l'Oroscopo 2026: da Venier e Savino, cosa dicono le stelle; Paolo Fox svela l'oroscopo 2026: ecco cosa ti aspetta secondo le stelle; Paolo Fox, l'oroscopo di lunedì 29 dicembre: le previsioni segno per segno; Paolo Fox, oroscopo di oggi venerdì 26 dicembre: le previsioni segno per segno.

Oroscopo 2026 di Paolo Fox, le previsioni per il nuovo anno a “Domenica In” con i grafici: lavoro, amore e fortuna - Il noto astrologo ospite a Domenica In di Mara Venier ha rivelato l'Oroscopo 2026 e le previsioni delle stelle. superguidatv.it