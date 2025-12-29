Ecco le previsioni di Paolo Fox per il 2026, con la classifica dei segni più fortunati. Dopo aver analizzato l’anno appena concluso, l’astrologo italiano condivide le previsioni per i prossimi mesi, offrendo un quadro chiaro e preciso delle tendenze zodiacali. In questa guida troverai tutte le informazioni necessarie per orientarti nel nuovo anno, con un focus sulle opportunità e le sfide di ciascun segno.

Il 2025 è ormai agli sgoccioli e l’attenzione è già tutta rivolta al nuovo anno. Dopo aver pubblicato l’oroscopo dettagliato di gennaio e quello generale per tutto il 2026, Paolo Fox ha svelato anche la classifica dei segni zodiacali più fortunati dei prossimi mesi. Il noto astrologo ne ha parlato nel corso della sua ospitata a Domenica In, da Mara Venier, dove ha assegnato delle stelline a ogni segno valutando tre ambiti fondamentali della vita: amore, lavoro e fortuna. I segni più fortunati del 2026 secondo Paolo Fox. Il cielo migliore dei prossimi dodici mesi sarà quello di Leone e Sagittario. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Oroscopo Paolo Fox 2026: la classifica dei segni più fortunati e tutte le previsioni

