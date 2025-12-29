Oroscopo di Paolo Fox per oggi 29 dicembre | Leone fortunato Capricorno pronto per il nuovo anno

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 29 dicembre. Anche se è ancora inizio settimana, il ritmo delle attività lavorative si presenta più sereno rispetto ai giorni precedenti. I segni che oggi si distinguono sono il Leone, che può aspettarsi buone occasioni, e il Capricorno, già proiettato verso il nuovo anno. Una giornata di riflessione e pianificazione, adatta a valutare i progetti futuri con calma e attenzione.

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per lunedì 29 dicembre! È ancora lunedì, ma non pesa come gli altri. Il lavoro, se c'è, ha un ritmo diverso. Le persone sono fisicamente presenti ma mentalmente già altrove. È come se tutti stessimo camminando piano verso la fine dell'anno, senza avere fretta di arrivare. Oroscopo di Paolo Fox, lunedì 29 dicembre 2025, segno per segno. Oggi il cielo non chiede decisioni definitive né grandi entusiasmi. Chiede onestà silenziosa. Ti invita a osservare come stai davvero dopo tutto quello che è successo nelle ultime settimane. Non per giudicare, ma per capire. È una giornata utile per ascoltarti, per ridimensionare aspettative, per fare spazio a ciò che conta prima che l'anno si chiuda davvero.

