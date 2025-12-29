Oroscopo 2026 l' anno spartiacque | ecco cosa ci aspetta
L'Oroscopo 2026 si presenta come un anno di svolta, un momento di transizione in cui molte situazioni prenderanno una direzione definitiva. È un periodo in cui ciò che è stato lasciato in sospeso o rinviato negli anni precedenti richiederà chiarezza e decisioni. Un’occasione per rinnovarsi e affrontare con consapevolezza i cambiamenti che si profilano all'orizzonte.
Il 2026 è un anno spartiacque. Un tempo di passaggio netto, in cui ciò che è rimasto sospeso, irrisolto o rimandato per anni non può più restare tale. È l’anno in cui si chiude una lunga fase di oppressione e si apre un nuovo ciclo, più luminoso.I grandi pianeti lenti cambiano segno e ci spingono. 🔗 Leggi su Veronasera.it
