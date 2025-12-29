Orgasmo e fitness | una truffa spirituale

L’associazione tra orgasmo e benessere fisico o spirituale è spesso al centro di pratiche e offerte che promettono risultati sorprendenti. Tuttavia, alcuni casi, come quello di OneTaste a San Francisco, evidenziano come tali proposte possano nascondere aspetti controversi e discutibili. In questo articolo analizzeremo le dinamiche di questa realtà, ponendo attenzione alla differenza tra approcci seri al wellness e le insidie di un’industria che talvolta si presenta come una truffa spirituale.

Il caso OneTaste è lo specchio del neo femminismo. Ci troviamo in California, a San Francisco, dove Nicole Daedone opera dai primi anni 2000 con una startup volta al wellness e all'empowerment femminile. L'imprenditrice, finanziata dai capitalisti della Silicon Valley, proponeva tecniche basate sulla cosiddetta «meditazione orgasmica», attraverso cui ogni donna avrebbe potuto cambiare sé stessa e il mondo: wow! Sono tentata di andarlo a scrivere sotto un post di questa «profetessa», come si autodefinisce, di questa «artista erotica» capace di conquistare migliaia di follower, disposte più o meno a tutto, incluso spendere quasi 40. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Orgasmo e fitness: una truffa spirituale Leggi anche: “Trump e Vance in preda all’orgasmo è una delle immagini più inquietanti, un disgusto da far rizzare i capelli”: la scena choc in South Park Leggi anche: Fitness walk, una camminata lungo le mura Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Orgasmo e fitness: una truffa spirituale - Ci troviamo in California, a San Francisco, dove Nicole Daedone opera dai primi anni 2000 con una startup volta al wellness e all'empowerment femmini ... msn.com

Oggi, 21 dicembre 2025, si celebra la Giornata Mondiale dell'Orgasmo, una ricorrenza che promuove il benessere sessuale, la consapevolezza del proprio corpo e la lotta ai tabù legati al piacere, sottolineando che l'orgasmo è un elemento fondamentale per l - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.