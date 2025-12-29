Ore di apprensione per escursionista disperso ritrovato grazie alle luci di Stavoli

Una notte di tensione si è conclusa con il ritrovamento di un giovane escursionista disperso nel Gemonese. Le luci dei Stavoli hanno guidato le ricerche, portando alla sua individuazione e al suo salvataggio. La vicenda evidenzia l’importanza della prudenza in montagna e il valore della collaborazione tra le squadre di emergenza. Un nuovo esempio di come la tecnologia e l’impegno possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

Notte di ricerche per ritrovare un giovane escursionista del Gemonese che si è conclusa con un grande sospiro di sollievo. Ieri sera, doemnica 28 dicembre, un ragazzo di vent'anni, residente nel Gemonese, ha perso l'orientamento durante una camminata sul Monte Amariana. Il giovane, stanco e.

