Ordina cibo a casa poi minaccia il rider puntandogli contro una pistola

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio grave si è verificato durante una consegna di cibo a domicilio. Dopo aver ordinato tramite un’app, l’utente ha incontrato il rider all’ingresso, minacciandolo con una pistola. L’evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle consegne a domicilio e sull’adeguatezza delle misure di tutela per i fattorini. Indagini sono in corso per chiarire i motivi dell’accaduto e per garantire la sicurezza di tutte le parti coinvolte.

Ha ordinato del cibo con un’app di food delivery, e quando il rider si è presentato davanti all’ingresso lo ha minacciato con una pistola. Poi si è nascosto in casa.La pistola era a salveÈ successo il giorno di Natale a Pavia, in una via del centro. I carabinieri sono intervenuti sul posto con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

