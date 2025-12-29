Orbanic lascia il campo per bere una tazza di tè durante la partita | è un rimedio contro il gelo

Durante le partite in condizioni di freddo intenso, alcuni giocatori adottano soluzioni insolite per mantenere la temperatura corporea. L’estremo difensore dell’Erzurumspor, Orbanic, si prende una pausa per sorseggiare tè caldo durante il match. Questa strategia semplice e naturale sembra aiutare a combattere il gelo, offrendo un esempio di come anche nei momenti di difficoltà si possano trovare piccoli rimedi per affrontare le condizioni atmosferiche avverse.

