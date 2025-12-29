Oracle verso il peggior trimestre dal 2001 | nuovi CEO alla prova IA

Oracle attraversa il suo peggior trimestre dal 2001, segnato da sfide significative sotto la nuova guida di Clay Magouyrk e Mike Sicilia. A tre mesi dalla nomina dei nuovi CEO, l’azienda si trova a dover affrontare una fase complessa, in un contesto in cui l’innovazione e la strategia sono chiamate a fare la differenza. La situazione evidenzia le difficoltà di un settore in rapido cambiamento, con l’intelligenza artificiale al centro delle aspettative.

Tre mesi dopo la nomina di Clay Magouyrk e Mike Sicilia alla guida di Oracle, l'entusiasmo iniziale ha lasciato spazio a una fase decisamente più turbolenta. Il titolo del colosso software ha perso il 30% nel trimestre in corso e, con pochi giorni di scambi ancora disponibili, si avvia verso il peggior crollo dal 2001, in piena bolla dot-com. Il nodo OpenAI e i dubbi del mercato. Il mercato guarda con crescente scetticismo alla capacità di Oracle di sostenere l'ambizioso piano infrastrutturale necessario per servire OpenAI, che a settembre ha siglato un accordo da oltre 300 miliardi di dollari per utilizzare i servizi cloud dell'azienda.

