Ora è il nostro angelo di Natale Due anni è morta sotto gli occhi di genitori e parenti durante le feste

La mattina di Natale è stata segnata da una tragedia improvvisa, che ha trasformato un momento di festa in un dolore profondo. Dopo due anni, la perdita di una giovane vita sotto gli occhi di genitori e parenti durante le festività ha lasciato un vuoto incolmabile, ricordandoci quanto sia fragile la serenità nei momenti più attesi dell’anno.

La mattina di Natale una tragedia improvvisa ha spezzato il tempo delle feste e trasformato una giornata di famiglia in un dolore senza rimedio. La bimba, di appena due anni, stava giocando nel giardino di casa, a pochi passi dai genitori, quando in un istante di distrazione è scomparsa dalla loro vista. Nessuno poteva immaginare che quel silenzio improvviso si sarebbe rivelato fatale. La casa in cui Isobel viveva con la madre Tamara, il padre Aaron e il fratellino più piccolo è simile a tante altre del sobborgo di Doncaster: un'abitazione con giardino e un laghetto ornamentale. Proprio per evitare rischi, i genitori avevano predisposto una protezione temporanea attorno allo stagno, una rete pensata per impedire l'accesso ai bambini.

