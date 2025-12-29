Durante il periodo natalizio, i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno intensificato i controlli nell’ambito dell’operazione

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio dei carabinieri della Compagnia di Cittadella durante il periodo natalizio. Dal 24 al 28 dicembre, i militari hanno eseguito una serie di servizi straordinari volti a innalzare il livello di sicurezza percepita, concentrando l'attenzione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Operazione "feste sicure" nell'Alta: due patenti ritirate

Leggi anche: Le 4 serate dell’operazione Smart. Controllati in 1.351, ritirate 7 patenti

Leggi anche: Guida in stato di ebrezza, due denunce e patenti ritirate

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Operazione feste sicure nell'Alta: due patenti ritirate; Ladispoli, Guardia Costiera al lavoro per garantire pesce sicuro e tracciabile durante le feste - Quotidiano; Blitz feste sicure, la Finanza sequestra oltre 6mila prodotti natalizi pericolosi nei comuni della Tuscia; Maxi controlli della polizia a Meda: 4 auto sequestrate e 2mila euro di multa.

Feste sicure in Sicilia: oltre un milione di addobbi falsi sequestrati a Palermo. Botti illegali: 200 chili scoperti a Catania, 170 a Trapani - Finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno sequestrato, in due negozi della provincia gestiti da cinesi, circa 200 chilogrammi di materiale pirotecnico illegalmente d ... msn.com