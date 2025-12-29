OpenAI cerca un responsabile per prevenire i rischi dell’IA

OpenAI sta cercando un responsabile per la prevenzione dei rischi legati all’intelligenza artificiale. La figura, denominata Head of Preparedness, si occuperà di analizzare e gestire eventuali problematiche derivanti dallo sviluppo dei modelli AI. L’annuncio, condiviso dal CEO Sam Altman, sottolinea l’importanza di un approccio proattivo e responsabile nel campo dell’innovazione tecnologica.

OpenAI ha avviato la ricerca di una nuova figura da inserire nel team. Come annunciato dal Ceo Sam Altman in un breve post sui social, l'azienda madre di ChatGPT intende assumere un nuovo Head of Preparedness, divisione dedicata all' analisi preventiva dei rischi associati ai modelli di intelligenza artificiale. La posizione, rimasta vacante dopo una serie di avvicendamenti nel 2025, sarà ricoperta da un esperto di IA che dovrà occuparsi di sicurezza informatica e salute mentale, con un particolare focus sull'impatto dei chatbot sugli utenti più giovani. Per quanto riguarda la retribuzione, OpenAI propone uno stipendio da 555 mila dollari più equity, cifra che colloca l'incarico fra i più importanti dell'intero organico.

