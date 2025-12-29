Only the brave a Montalto di Castro il tuffo al mare il primo giorno dell' anno

A Montalto di Castro, il primo gennaio si tiene l'evento “Only the brave”, un tuffo al mare a scopo benefico. Organizzato dall'associazione Fischi di Tramontana con il patrocinio del Comune, l'iniziativa rappresenta un'occasione per iniziare l'anno con spirito di solidarietà e comunità. Un momento di condivisione che unisce tradizione e impegno sociale, nel rispetto delle norme e della sicurezza.

