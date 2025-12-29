Omoda 9 il nuovo SUV cinese elettrificato ad un prezzo competitivo

La Omoda 9 è un SUV crossover ibrido plug-in del gruppo Chery, progettato per offrire un equilibrio tra tecnologia, prestazioni e prezzo. Con un design moderno e funzionalità avanzate, rappresenta una scelta competitiva nel segmento dei veicoli elettrificati. La sua introduzione in Europa conferma l’impegno del marchio nel proporre soluzioni di mobilità innovative e accessibili, senza compromessi sulla qualità.

Con la Omoda 9 il gruppo Chery alza ulteriormente l'asticella della propria offensiva in Europa, proponendo una grande crossover ibrida plug-in che unisce prestazioni notevoli, contenuti tecnologici di alto livello e un prezzo decisamente aggressivo rispetto alle concorrenti dirette. È il secondo modello del marchio dopo la Omoda 5 e rappresenta una sorta di manifesto: dimensioni importanti, immagine curata e una meccanica sofisticata, con l'obiettivo di conquistare chi cerca spazio, comfort e prestazioni senza arrivare alle cifre dei brand premium tradizionali. Inoltre, in ottica flotte aziendali, consente di accedere a vetture dalla "caratura" importante, ma a prezzi decisamente inferiori rispetto alle principali rivali europee.

Jaecoo 7 e Omoda 9, adesso omologabili anche come autocarro N1 - L’omologazione N1 apre nuovo scenario: Jaecoo 7 e Omoda 9 diventano autocarri garantendo accesso immediato ai più rilevanti benefici fiscali ... virgilio.it

OMODA 9 Super Hybrid debutta in Italia: lusso, potenza e autonomia da record - OMODA 9 Super Hybrid arriva sul mercato italiano, design audace e tecnologia avanzata per il nuovo SUV ibrido da oltre 500 CV e autonomia di 1. affaritaliani.it

OMODA 9 – Qual è il motore migliore?

Chiavi in mano e sorriso acceso Nuova Omoda 9 pronta a scrivere un nuovo capitolo Vieni anche te a scoprire la tua prossima auto da #CarraroConcessionaria - facebook.com facebook

