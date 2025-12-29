Dopo vent’anni, il boss Sanfilippo lascia il carcere in seguito alle accuse legate all’omicidio di Vivaldo, avvenuto circa 25 anni fa. La decisione si inserisce in un contesto giudiziario complesso, che ha portato alla sua scarcerazione a ridosso delle festività natalizie. Questa vicenda evidenzia le dinamiche della giustizia italiana e le implicazioni di un procedimento lungo e articolato.

Rho (Milano), 29 dicembre 2025 – A 80 anni ha rischiato di trascorrere le festività natalizie in carcere con l’accusa di concorso in un omicidio commesso un quarto di secolo fa. Nicola Vivaldo ucciso nel 2000 a Rho, cold case risolto: ammazzato dalla ‘ndrangheta perché considerato un ‘infame’ La liberazione. Invece il pomeriggio del 22 dicembre scorso uno dei figli è andato a Vicenza per riportare a casa sua a Pogliano Milanese Stefano Sanfilippo, per cui il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato l’ordinanza cautelare che lo accusa di avere rivelato i luoghi frequentati e le abitudini del suo “compare“ Nicola Vivaldo, 50enne originario di Isca sullo Ionio nel Catanzarese freddato in auto la notte del 23 febbraio 2000 sotto casa a Mazzo di Rho con 4 colpi di pistola esplosi a distanza ravvicinata al volto con il silenziatore perché la ‘ndrangheta lo riteneva un informatore delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Vivaldo 20 anni dopo: ecco perché il boss Sanfilippo è uscito dal carcere

Leggi anche: Svolta dopo 25 anni: sei arresti per l’omicidio a Rho di Nicola Vivaldo

Leggi anche: Quarta condanna per mafia per il vecchio boss Ciccio Rappa: a 83 anni dovrà scontarne altri 20 in carcere

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Omicidio Vivaldo 20 anni dopo: ecco perché il boss Sanfilippo è uscito dal carcere; Delpini e la conclusione del Giubileo: “Riparate questo mondo sbagliato, non cedete all’indifferenza”; Omicidio Vivaldo, il Tribunale del riesame annulla due ordini di custodia cautelare; 'Ndrangheta a Milano, inchiesta sull'omicidio di Nicola Vivaldo: il Riesame annulla due misure cautelari.

Omicidio Vivaldo 20 anni dopo: ecco perché il boss Sanfilippo è uscito dal carcere - L’avvocata dell’80enne che oggi abita a Pogliano Milanese: “Altri e altrove hanno deciso il delitto e non basta presumere che il mio cliente ne fosse a conoscenza” ... ilgiorno.it