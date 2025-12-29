L'ex prefetto Filippo Piritore resta agli arresti domiciliari nell'ambito del caso Mattarella. È accusato di aver alterato le prove e di aver indicato una falsa pista, dimostrando una condotta che compromette l'integrità del procedimento giudiziario. La decisione si basa su elementi che evidenziano una certa ostinazione nel manipolare le testimonianze e i riscontri, suscitando attenzione sulla trasparenza e correttezza delle indagini in corso.

L'ex prefetto Filippo Piritore "ha mostrato una chiara e pervicace attitudine ad alterare il processo di formazione della prova. La certa gravità del fatto e la speciale disinvoltura mostrata nel compimento della condotta delittuosa, fornendo false informazioni anche specifiche, perseverando. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Omicidio Mattarella, l'ex prefetto Piritore resta ai domiciliari: "Ha alterato le prove e ha indicato una falsa pista"

