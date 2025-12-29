Omicidio Davide Fiorucci ucciso sotto casa a Boscoreale | tre arresti dopo quasi due anni

Il 29enne Davide Fiorucci è stato ucciso sotto casa a Boscoreale, nel Napoletano, l’11 febbraio 2024. Dopo quasi due anni, sono stati arrestati tre sospetti in relazione all’omicidio. Le indagini continuano per chiarire le dinamiche e motivazioni dell’evento.

Ucciso davanti casa a Boscoreale: tre arresti per omicidio nel 2024 - Si chiude il cerchio sull'omicidio di Davide Fiorucci, il 29enne ucciso l'11 febbraio del 2024 a Boscoreale, nel Napoletano. ilroma.net

Boscoreale. Omicidio al Piano Napoli, presi i killer di Davide Fiorucci - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Davide Fiorucci, avvenuto al Piano Napoli di Boscoreale nel febbraio 2024. lostrillone.tv

Sentenza omicidio Davide Piampiano, Fabbri condannato a 4 anni, 2 mesi e 20 giorni di carcere - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.