Omicidio Davide Fiorucci ucciso sotto casa a Boscoreale | tre arresti dopo quasi due anni
Il 29enne Davide Fiorucci è stato ucciso sotto casa a Boscoreale, nel Napoletano, l’11 febbraio 2024. Dopo quasi due anni, sono stati arrestati tre sospetti in relazione all’omicidio. Le indagini continuano per chiarire le dinamiche e motivazioni dell’evento.
Davide Fiorucci, 29 anni, è stato ucciso l'11 febbraio del 2024 sotto la sua abitazione, a Boscoreale, nel Napoletano. A quasi due anni di distanza dall'omicidio, i carabinieri hanno arrestato tre persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
