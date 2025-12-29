Omicidi inchieste giudiziarie e scontri di piazza | un anno di cronaca in Lombardia Il racconto del 2025

Il 2025 in Lombardia è stato segnato da eventi di cronaca nera, tra omicidi, inchieste giudiziarie e scontri pubblici. Questo racconto analizza le principali vicende che hanno caratterizzato l’anno, offrendo uno sguardo obiettivo su un periodo segnato da momenti di sofferenza e tensione, evidenziando le sfide e le conseguenze di questi eventi sulla società lombarda.

Racconti di sofferenza, aggressioni e disperazione, tragedie in famiglia, femminicidi: la cronaca nera ha segnato profondamente il 2025 in Lombardia. Ecco i casi più dolorosi che hanno colpito non solo la regione, ma l’intera Italia Lite domestica a Bovisio Masciago: compagno ucciso a coltellate. Stella Boggio, 33 anni, è accusata di omicidio volontario dopo aver ferito a morte il compagno Marco Magagna, 38 anni, in un contesto di rapporti definiti “tossici” La notte tra il 6 e il 7 gennaio 2025 una lite domestica finisce in tragedia a Bovisio Masciago, in provincia di Monza e Brianza. Stella Boggio, 33 anni, colpisce con un coltello al petto il compagno Marco Magagna, 38 anni, che muore poco dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidi, inchieste giudiziarie e scontri di piazza: un anno di cronaca in Lombardia. Il racconto del 2025 Leggi anche: Che anno è stato per Bologna (Il racconto tra inchieste e approfondimenti) Leggi anche: "E le inchieste giudiziarie per chi fiancheggia il terrorismo di Stato?". Anche Ilaria Salis si espone sul caso Hannoun Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Omicidio Vassallo, i dubbi sull’inchiesta contro Cagnazzo: dal pentito 19 versioni - La Cassazione chiede nuovi approfondimenti sull’inchiesta per l’omicidio di Angelo Vassallo: al centro le dichiarazioni contraddittorie e le ipotesi di depistaggio. stylo24.it Omicidio ultrà Boiocchi, offerti 150 mila euro alla moglie - Un risarcimento da 150 mila euro alla moglie di Vittorio Boiocchi, il leader della curva nord dell'Inter ucciso il 29 ottobre 2022 con 5 colpi di una Luger calibro 9X19. ilgiornale.it OMICIDIO STRADALE A ROMA, ARRESTATO IL PIRATA DELLA STRADA A REGGIO CALABRIA L’incidente mortale del 9 dicembre in via Ettore Rolli, la fuga e l’omissione di soccorso: decisivo il lavoro investigativo coordinato dalla Procura di Roma tra telec - facebook.com facebook

