Oltre la tradizione | Per chi crede di Diego Cibelli alla Fondazione Luigi Rovati 

La Fondazione Luigi Rovati di Milano presenta “Per chi crede”, una nuova opera di Diego Cibelli. Artista napoletano formatosi all’Accademia delle Belle Arti e successivamente a Berlino presso la Weissensee Kunsthochschule, Cibelli propone un lavoro che invita a riflettere oltre la tradizione. La mostra offre un’occasione per conoscere un’opera contemporanea nel contesto di un’istituzione dedicata all’arte e alla cultura.

La Fondazione Luigi Rovati a Milano ospita una nuova opera ideata dall’artista Diego Cibelli. Nato a Napoli, formatosi all’Accademia delle Belle arti, si trasferisce a Berlino, dove consegue il diploma alla Weissensee Kunsthochschule. La sua ricerca artistica esplora il rapporto tra territorio e storia umana, tra una geografia identitaria ed un senso di appartenenza connesso alla creazione di nuovi spazi abitativi. In questo modo l’indagine dell’artista mira ad una creazione di un universo retto da relazioni tangibili ed intangibili tra uomo, arte e mondo. Le sue mostre più celebri sono state Gates e L’arte del danzare assieme, tenutesi presso la Real Fabbrica e il Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

