Oltre due quintali di esplosivo e materiale per produrre petardi l’arrestato resta ai domiciliari

Adolfo Albanese, 55 anni di Monteroni di Lecce, è stato arrestato dai carabinieri per aver detenuto oltre due quintali di esplosivo e materiali per la produzione di petardi. L’uomo, tuttavia, resta ai domiciliari. L'operazione si è svolta nella vigilia di Natale e ha portato al sequestro di 216 chilogrammi di esplosivi di varia tipologia.

MONTERONI DI LECCE – Resta ai domiciliari Adolfo Albanese, il 55enne di Monteroni di Lecce arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Lecce il pomeriggio della vigilia di Natale per la detenzione di 216 chilogrammi di materiale esplosivo artigianale di varia tipologia e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Oltre due quintali di esplosivo e materiale per produrre petardi, l’arrestato resta ai domiciliari Leggi anche: Oltre 270 chili di esplosivo e materiale per produrlo tra garage e camion: 56enne ai domiciliari Leggi anche: Sequestrati oltre due quintali di botti illegali, arrestato il responsabile Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Scoperto un laboratorio di botti illegali a Monteroni, arrestato un 55enne; Monteroni, scoperto laboratorio di botti illegali: arrestato un 55enne; Sequestrati oltre due quintali di botti illegali, arrestato il responsabile; Sei quintali di dolci di Natale sequestrati dai Nas: erano pericolosi per la salute. Quintali di fuochi pirotecnici sequestrati a Ragusa, contenuto esplosivo oltre i limiti: ecco di quanto - Due uomini denunciati a Ragusa per detenzione illegale di esplosivi: sequestrati oltre 100 kg di fuochi pirotecnici in vista delle festività. virgilio.it

Due quintali di esplosivo sequestrati dalla polizia - I controlli sono stati estesi anche a diversi quartieri cittadini già interessati in passato da episodi analoghi ... zoom24.it

Oltre 270 chili di materiale esplosivo tra garage e camion: 56enne ai domiciliari - La perquisizione dei carabinieri nella giornata di ieri ha permesso di scoprire la presenza di un vero laboratorio di fuochi pirotecnici a Monteroni di Lecce: sequestrati anche 60 chili di precursori ... lecceprima.it

Secondo Coldiretti nel cenone di fine anno sono presenti nell’85% dei menu. Produzione regionale oltre 6.000 quintali e consumi in crescita grazie alla svolta green - facebook.com facebook

Nel giardino pubblico oltre 2 quintali di rifiuti di ogni genere raccolti da giovani volontari: "Ora è più bello" / FOTO x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.