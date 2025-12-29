Oltre al danno la beffa | sciacalli fanno razzia in uno degli appartamenti evacuati di via Lucera
Durante la notte, alcuni individui hanno forzato un infisso e hanno rubato all’interno di uno degli appartamenti evacuati in via Lucera a Foggia. L’episodio si inserisce in un contesto di vulnerabilità, evidenziando la necessità di maggiore attenzione e sicurezza nelle zone interessate. La situazione resta sotto controllo e le autorità stanno intervenendo per approfondire l’accaduto.
Oltre al danno, la beffa. Nel corso della notte, ignoti hanno forzato un infisso e hanno fatto razzia all'interno di uno degli appartamenti evacuati a scopo preventivo, in via Lucera a Foggia. Chi ha agito ha asportato piccoli elettrodomestici, tra cui una stampate 3D abbandonata in strada, e ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
