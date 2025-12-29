Oltre 50 chili di botti illegali maxi sequestro a Castelfiorentino | Erano pericolosi per chi li usava

A Castelfiorentino, è stato sequestrato un quantitativo di oltre 50 chili di botti illegali, suddivisi in 55 confezioni. L’intervento, condotto congiuntamente da polizia locale e guardia di finanza, ha mirato a contrastare il commercio e l’utilizzo di materiali esplosivi non autorizzati, ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. La normativa vigente vieta la produzione, il trasporto e la detenzione di tali sostanze senza specifica autorizzazione.

Castelfiorentino, 29 dicembre 2025 – Oltre 50 chili di botti illegali, 55 per la precisione, sequestrati grazie ad un’operazione congiunta della polizia locale e della guardia di finanza. La scoperta è stata fatta a Castelfiorentino, dove sono stati trovati ingenti quantità di fuochi d’artificio destinati alla vendita clandestina nell’area di Empoli e della Valdelsa. Tra i materiali sequestrati, quattro chili di 'botti' erano totalmente senza etichette, certificazioni o garanzie di sicurezza. Prodotti estremamente pericolosi non solo per chi li utilizza, ma per chiunque si trovi nelle vicinanze, data la loro natura instabile e imprevedibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oltre 50 chili di botti illegali, maxi sequestro a Castelfiorentino: “Erano pericolosi per chi li usava” Leggi anche: In vendita oltre 5 chili di prodotti illegali: maxi sequestro e denuncia per un negozio di canapa Leggi anche: Sequestrati oltre 300mila botti illegali e pericolosi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Roma, botti illegali ad Acilia: sequestrati 50 chili di fuochi vietati; Botti di Capodanno illegali: la Finanza sequestra oltre 2 tonnellate di fuochi d'artificio; Capodanno, è polveriera capitale: sei tonnellate di fuochi illegali sotto sequestro; Botti di fine anno, maxi sequestro ad Acilia: 50 chili di fuochi d’artificio illegali. Oltre 50 chili di botti illegali, maxi sequestro a Castelfiorentino: “Erano pericolosi per chi li usava” - La scoperta è stata fatta a Castelfiorentino, dove sono stati trovati ingenti quantità di fuochi d’artificio destinati alla vendita clandestina nell’area di Empoli e della Valdelsa ... lanazione.it

Fasano, blitz anti-botti dei Carabinieri: sequestrati oltre 50 chili di esplosivo - FASANO – Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Fasano per garantire un Capodanno ... osservatoriooggi.it

Sequestrata una montagna di botti e fuochi d’artificio illegali e pericolosissimi - 850 chili con un contenuto di esplosivo netto complessivamente pari ad oltre 7 quintali: 14 persone denunciate e una arrestata ... msn.com

Oltre 270 chili di esplosivo e materiale per produrlo custoditi tra garage e camion: nei guai un commerciante 56enne di Monteroni di Lecce. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.