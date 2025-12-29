Oltre 3 milioni per il sistema portuale del Lazio

È stata approvata la graduatoria dell’avviso pubblico destinato ai Comuni del sistema portuale del Lazio, finalizzato a finanziare interventi di riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento delle infrastrutture portuali. Oltre 3 milioni di euro saranno destinati a sostenere progetti che migliorano la funzionalità e la sicurezza delle strutture portuali della regione, contribuendo allo sviluppo sostenibile del settore e alla valorizzazione del territorio.

Roma, 29 dicembre 2025 – E’ stata approvata la graduatoria dell’avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni del sistema portuale del Lazio, finalizzato alla realizzazione di opere di riattamento, ristrutturazione, adeguamento e completamento delle infrastrutture portuali. Sono state ammesse al finanziamento le proposte progettuali presentate dai Comuni di: Marta, Bolsena, Minturno, San Felice Circeo, Sperlonga, Castel di Tora, Anzio e Petrella Salto, per una copertura finanziaria complessiva pari a 3 milioni e 350 mila euro. “Attraverso lo stanziamento delle risorse i Comuni beneficiari avranno la possibilità di realizzare importanti interventi per l’innovazione tecnologica, il rinnovo delle attrezzature e degli impianti, la ristrutturazione e l’ammodernamento degli immobili, nonché il miglioramento qualitativo dei servizi nell’ambito delle rispettive aree portuali”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

