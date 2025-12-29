Oltre 250 persone arrestate e 75 chili di droga sequestrati | il questore traccia il bilancio del 2025

Nel 2025, il questore ha presentato un bilancio delle attività svolte, che hanno portato all’arresto di oltre 250 persone e al sequestro di 75 chili di droga. Un anno caratterizzato da interventi investigativi, operazioni di contrasto e servizi cittadini, tra cui il rilascio di passaporti. Un’analisi di un anno di impegno costante per garantire sicurezza e assistenza alla comunità.

