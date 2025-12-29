olly torna a sanremo 2026 la richiesta di carlo conti

Olly torna a Sanremo 2026, un ritorno che conferma il suo successo e consolidano la sua presenza nel panorama musicale. La richiesta di Carlo Conti dimostra l’importanza di questa presenza, simbolo di continuità e apprezzamento. Dopo le precedenti partecipazioni, il suo ritorno rappresenta un passo importante per il festival, offrendo al pubblico un momento di ascolto e confronto con un artista che ha saputo lasciare il segno.

Ci sono ritorni che hanno il sapore della conferma e altri che assomigliano a un cerchio che si chiude. Quello di Olly sul palco dell’Ariston, a un anno dalla vittoria che lo ha consacrato, promette di essere entrambe le cose. Dopo il trionfo a Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia, il cantautore ligure sarebbe pronto a tornare là dove tutto è iniziato per un’apparizione che profuma di rituale, memoria e nuova energia creativa. Il ritorno di Olly al Festival di Sanremo 2026. Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela nella rubrica C’è chi dice sul settimanale Chi, il cantante Olly dovrebbe essere ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai 1 martedì 24 febbraio. 🔗 Leggi su Dilei.it

