Oliviero Toscani comunicatore e scheggia nel fianco del sistema
Oliviero Toscani, figura di spicco nel mondo della comunicazione, ha sempre sfidato le convenzioni con uno stile diretto e senza fronzoli. La recensione di Landi approfondisce la sua carriera e il suo pensiero, offrendo uno sguardo equilibrato sulla sua influenza nel settore dei media e della fotografia. Un’analisi che mette in luce il ruolo di Toscani come outsider e innovatore nel panorama italiano e internazionale.
LA RECENSIONE. L’esperto di media Landi ricostruisce carriera e pensiero del fotografo scomparso lo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
