Al termine dell’Anno giubilare, è importante riflettere sulle opportunità di crescita e rinnovamento che ci vengono offerte. La famiglia di Nazareth ci invita a trovare nelle sue storie e valori le motivazioni per vivere con serenità e cura. Sviluppare speranza e solidarietà nelle nostre vite quotidiane e nelle comunità contribuisce a costruire un cammino di pace e benessere condiviso.

“Chiudendo l’Anno giubilare, siamo invitati a cogliere i bei semi di speranza che da esso sovrabbondano, per piantarli nei giorni della nostra vita, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità”.Sono le parole del vescovo Francesco Soddu nella solenne celebrazione di chiusura del Giubileo della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - “Ogni nostra famiglia ha l’opportunità di trovare nella famiglia di Nazareth le motivazioni per condurre una vita sana e bella”

Leggi anche: “Cristo vale la vita”: il segreto di una carmelitana per trovare la pienezza in ogni nostra scelta

Leggi anche: Oggi 28 dicembre, Santa Famiglia di Nazareth: un eccezionale esempio per tutte le famiglie

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cattedrale – celebrazione di chiusura del Giubileo della speranza 28 dicembre 2025; Dopo gli studi scelgono il vino e ora sono fra le più giovani produttrici di Barolo e Alta Langa: Brandini e le sue etichette; Scuola dell’infanzia San Giorgio, intervengono i genitori con una lettera pubblica: «Fiducia nel progetto educativo, sosteniamo le maestre; Un altro storico locale ha chiuso i battenti: Siete stati la nostra famiglia.

La laurea di Paolo Agnelli e l’azienda di famiglia: «Ogni prodotto e ogni scelta rappresenta la nostra reputazione» - «I miei figli si sono laureati, hanno studiato all’estero, conseguito diplomi di laurea e master di specializzazione. bergamo.corriere.it

Nathan e Catherine all'attacco: "Non è vero che abbiamo rifiutato una casa alternativa per la nostra famiglia" - Ogni passo è dettato da un unico obiettivo: «Il benessere psicofisico dei nostri splendidi bambini, che sono stati, sono e saranno il baricentro unico e indiscusso del nostro cammino». iltempo.it

Famiglia nel bosco, i genitori dei bimbi: “Non è vero che abbiamo rifiutato gli aiuti”. L’ex legale: “Chi offriva casa ha atteso invano” - “Ogni passo è dettato da un unico obiettivo: il benessere psicofisico dei nostri splendidi bambini, che sono stati, sono e saranno il baricentro unico e indiscusso del nostro cammino”. ilfattoquotidiano.it

" Veniva nel mondo la Luce Vera, quella che illumina ogni uomo! " Buon Natale a tutta la nostra comunità parrocchiale, in ogni sua compagine Possa la Luce del Bambino di Betlemme illuminare ciascuno di noi, ogni nostra famiglia, associazione, sit - facebook.com facebook

Ogni nostra singola scelta concorre a dar forma alla nostra identità x.com